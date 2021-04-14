Минобрнауки России планирует испытать обучение студентов по сертификатам

Москва, 14 апреля. Минобрнауки России планирует испытать в 2022-2024 гг. обучение студентов по программам высшего образования, основанное на предоставлении сертификатов.

Приоритетная задача эксперимента — повышение качества высшего образования и конкурентоспособности российских вузов, сказали ТАСС пресс-службе ведомства.

«Идея эксперимента в том, чтобы организовать обучение по программам высшего образования на основе предоставления образовательных сертификатов», — поделились в министерстве.

Отдельно отмечается, что ведомством уже разработан проект постановления правительства РФ. Конечная версия документа будет учитывать мнение заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Также отмечается, что проект будет отправлен на общественное обсуждение после межведомственного согласия.

В проекте запланированы два вида сертификатов. Первый предоставляется победителям и призерам последнего этапа Всероссийской олимпиады среди школьников по общеобразовательным предметам. Второй тип предусмотрен для тех, кто учится по программам высшего образования с возможностью обучения отдельным дисциплинам в партнерском вузе с последующей аттестацией в базовом высшем заведении.

Министерство уверено, что эксперимент сподвигнет развитие финансового сотрудничества между вузами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что представитель разработчиков «Сферума» рассказал о поддержке со стороны государства.