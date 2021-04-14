Дельфин застрял на отмели недалеко от берега Амурского залива

Владивосток, 14 апреля. Недалеко от берега Амурского залива застрял дельфин или китенок Минке.

Руководитель центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван рассказала РИА Новости о происшествии, в результате которого дельфин находится на отмели в Амурском заливе.

В социальных сетях было выложено видео, на котором морское млекопитающее застряло на отмели недалеко от берега. Автор ролика отметил, что дельфин или китенок Минке застрял близко к берегу, недалеко от станции Океанская во Владивостоке.

«На место выехали специалисты. Животное живо», — прокомментировала руководитель.

Белоиван считает, что пока тяжело понять, какого вида это животное. Если участником инцидента стал дельфин, то его можно один раз сопроводить на глубину, хотя велика вероятность его возвращения к берегу.

Ученые из Ганы ранее объяснили массовую гибель морских животных. Она вызвана низкой концентрацией кислорода. Однако эта версия не объясняет гибель дельфинов.