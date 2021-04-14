Астролог предсказала множество важных событий в мае

Москва, 14 апреля. Май 2021 года будет насыщен важными событиями, а потому расслабляться не стоит. Об этом через свою страницу в Instagram рассказала астролог Юлия Погорельченко.

Под своим постом блогер отметила, что апрель был более расслабленным, люди «активничали» в своем темпе. Однако не стоит расслабляться, поскольку следующий месяц будет куда более насыщенным. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Май будет гораздо интенсивнее в плане астрологических событий. Мой совет: не расслабляться, а работать так же в своем темпе, кто как может, но не тормозить», — написала астролог.

Она подчеркнула, что 11 мая в знаке Тельца будет новолуние, а 26 мая в Стрельце — полнолуние. В этот же день мы сможем увидеть затмение Луны, с которого открывается летний коридор затмений.

Погорельченко добавила, что в следующем месяце особо активен будет Меркурий. 4 мая он войдет под знак Близнецов, где будет находиться до 12 июля. Такое длительное расположение связано с тем, что 30 мая Меркурий войдет в ретроградное положение. 9 мая под Близнецами окажется Венера, а 14 мая Юпитер практически на два месяца окажется в знаке Рыб.

«Также Сатурн с 23 мая и до октября будет ретроградным, что заставит нас заново пройти все свои ошибки», — резюмировала астролог.

Ранее астролог Василиса Володина рассказала, что дата рождения может указывать на большие проблемы в 2021 году.