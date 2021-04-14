Каждый десятый россиянин собирается работать на майские праздники

Москва, 14 апреля. Около 40% россиян проведут майские праздники на даче, еще 11% опрошенных не собираются отдыхать вообще и планируют работать в выходные дни.

Примерно 30% респондентов никуда не поедут и останутся дома, сообщают «Известия».

Небольшие категории россиян собираются попутешествовать в отведенные для отдыха праздничные дни. В поездку по городам России отправятся 7% респондентов, на Черное море — 4%, еще 3% выбирают отдых в горах. Планируют побывать за границей 5% опрошенных. Еще 1% участников опроса не желают уезжать слишком далеко и собираются провести несколько дней в домах отдыха недалеко от места проживания.

«Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20% — столько же, сколько и в 2019 году», — рассказали авторы исследования.

Они отметили, что пандемия нарушила планы на выходные в прошлом году, но, несмотря на это, прошлогодний опрос выявил тогда целых 12% тех, кто собирался устроить пикник с шашлыками даже в условиях самоизоляции.

Недавно стало известно, что курорты Краснодарского края стали одной из альтернатив для российских туристов после ограничений на въезд в Турцию. С 15 апреля по 1 июня посетить теплую страну не удастся, как недавно информировал РИАМО.