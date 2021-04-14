Москва, 14 апреля. Среди бывших республик Советского Союза наиболее развитой выглядит Россия. Несмотря на все заявления Украины и стран Прибалтики, они отстают от РФ.

Об этом в своей авторской колонке в «Газете.ru» пишет журналистка Анастасия Миронова. По ее мнению, противники России не способны понять сложную мысль. Идея заключается в том, что Россия, несмотря на все свои проблемы, стала куда более современной, чем ее соседи с их «демократической традицией и якобы уничтоженной цензурой».

«Люди на улицах Минска и Киева отличаются от пешеходов даже не наших столиц, а областных городов: одеты более старомодно, с отставанием года на три, пожалуй. У них прически, какие в России уже не носят», — отметила Миронова.

Она вспоминает свои прогулки по Таллину и Риге, где жители обеих столиц были одеты в более старомодные вещи, чем петербуржцы. Особенно это заметно среди русскоязычного населения. Отставание от России заметно и по телевидению. На различных телепередачах видно интерьеры, которые в российских городах уже не пользуются популярностью.

«Быт, мода, культура, реальный уровень жизни, уровень развития ретейла, чистота в супермаркетах, современность выкладки на полках, тренды в искусстве, издательском деле — во всем видна не отсталость, а молодость. В торговом центре в сердце Таллина — примерно как у нас в ТРЦ на окраине областной столицы где-нибудь году в 2013-м», — подчеркивает автор.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей рассказал о том, что действия президента Украины Владимира Зеленского спровоцировали сразу три кризиса — военный, политический и эпидемиологический. Это может привести к коллапсу на Украине.