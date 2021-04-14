BioWare «выкатила» новый трейлер Mass Effect Legendary Edition со сравнениями

Эдмонтон, 14 апреля. Компания BioWare выпустила новый трейлер Mass Effect Legendary Edition, где показала сравнение графики в двух версиях игры.

Видеоролик демонстрирует серьезные графические изменения проекта. Однако разработчики не трогали памятные для фанатов «фишки» вроде анимации, озвучки и других родимых пятен классической ME. В трейлере приводится сравнение персонажей. Их общая стилистика осталась прежней, однако внимание к деталям действительно поражает. Все изменения проведены на микроскопическом уровне.

Например, у Тейна отлично прорисована каждая чешуйка на коже, улучшена передача светотени, увеличена влажность глаз. Подобные изменения коснулись каждого героя. Как их лиц, так и одежды.

Также разработчики переработали и весь окружающий персонажей мир. Больше всего изменения бросаются в глаза в первой части игры. Для Цитадели расширили цветовую гамму, для Нормандии качественнее прорисовали все стыки и так далее. Выход Mass Effect Legendary Edition намечен на 14 мая.

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