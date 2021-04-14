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BioWare «выкатила» новый трейлер Mass Effect Legendary Edition со сравнениями

BioWare «выкатила» новый трейлер Mass Effect Legendary Edition со сравнениями

Эдмонтон, 14 апреля. Компания BioWare выпустила новый трейлер Mass Effect Legendary Edition, где показала сравнение графики в двух версиях игры.

Видеоролик демонстрирует серьезные графические изменения проекта. Однако разработчики не трогали памятные для фанатов «фишки» вроде анимации, озвучки и других родимых пятен классической ME. В трейлере приводится сравнение персонажей. Их общая стилистика осталась прежней, однако внимание к деталям действительно поражает. Все изменения проведены на микроскопическом уровне.

Например, у Тейна отлично прорисована каждая чешуйка на коже, улучшена передача светотени, увеличена влажность глаз. Подобные изменения коснулись каждого героя. Как их лиц, так и одежды.

Также разработчики переработали и весь окружающий персонажей мир. Больше всего изменения бросаются в глаза в первой части игры. Для Цитадели расширили цветовую гамму, для Нормандии качественнее прорисовали все стыки и так далее. Выход Mass Effect Legendary Edition намечен на 14 мая.

Ранее стало известно, что рынок персональных компьютеров за год стремительно вырос. Производители ПК и ноутбуков отгрузили 69,9 млн устройств в первом квартале 2021 года.

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