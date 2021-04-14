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Доцент Назаренко назвал способ узнать возраст человека при помощи смартфона

Доцент Назаренко назвал способ узнать возраст человека при помощи смартфона

Москва, 14 апреля. При помощи некоторых средств и программ, встроенных в смартфон, можно узнать возраст человека, но не с высокой точностью.

На результат влияет ракурс, освещение или мимика, рассказал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко в беседе с «Прайм».

«Человек среднего возраста, например, в диапазоне от 35 до 55 лет, может несложными манипуляциями изменить свое лицо так, чтобы в качестве ответа получить возраст на 5-10 лет меньше реального», — пояснил эксперт.

Также есть программы, которые считывают алгоритмы поведения пользователя в обращении с гаджетом и на основании этого делают вывод о его возрасте: как часто пользователь применяет некоторые функции в специально обозначенных ситуациях, как долго или как много использует определенные сервисы и другие особенности. Пока что нет четкого представления о таких методиках, но есть наметки. Например, люди старшего поколения чаще ищут спокойную тихую обстановку для ответа на звонок или сообщение, когда молодежь легко пользуется устройством даже в неподходящей ситуации: на бегу, во время движения.

Недавно компания LG сообщила о решении прекратить разработку собственных смартфонов и потратить деньги от производства на другие нужды. Компания Apple, напротив, расширяет функционал своих устройств и добавила возможности для поиска утерянного устройства даже в режиме оффлайн, о чем сообщил РИАМО.

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