На Украине продажи автомобилей марки LADA резко рванули вверх

Киев, 14 апреля. Статистика продаж за март показывает, что украинские водители стали чаще покупать автомобили российского автопрома.

Согласно данным с сайта «Укравтопром», с начала весны была продана 191 машина марки Lada. Это небольшая доля на украинском авторынке. Наибольшей популярностью у водителей пользуется французский бренд Renault (1256 автомобилей), затем — японская Toyota (1171 машина), и на третьем месте по продажам идет корейская Kia (646 моделей).

В случае с российским автопромом показателен существенный рост продаж. В марте 2021 года спрос на Lada вырос на 290% в сравнении с аналогичным периодом за 2020 год. Тогда авто из России приобрели 49 водителей. В феврале 2021 года — всего 93 автомобилиста. Объясняется такой резкий скачок просто, ведь до осени 2020 года марка Lada поставлялась на Украину практически подпольно.

СМИ утверждали, что сборкой занимается автозавод в Запорожье, куда поставляют комплектующие из России. Официальное подтверждение последовало только в сентябре. На данный момент на украинском авторынке можно купить такие модели Lada, как Vesta, Xray, Granta и Largus. Также продается Niva, но официальной информации о ее сборке на заводе ЗАЗ не было.

Ранее стало известно, сколько стоит новая Lada «Нива» в Европе. В Германии российский автомобиль, называемый Taiga, продается за 1,5 млн руб.