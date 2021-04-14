Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

На Украине продажи автомобилей марки LADA резко рванули вверх

На Украине продажи автомобилей марки LADA резко рванули вверх

Киев, 14 апреля. Статистика продаж за март показывает, что украинские водители стали чаще покупать автомобили российского автопрома.

Согласно данным с сайта «Укравтопром», с начала весны была продана 191 машина марки Lada. Это небольшая доля на украинском авторынке. Наибольшей популярностью у водителей пользуется французский бренд Renault (1256 автомобилей), затем — японская Toyota (1171 машина), и на третьем месте по продажам идет корейская Kia (646 моделей).

В случае с российским автопромом показателен существенный рост продаж. В марте 2021 года спрос на Lada вырос на 290% в сравнении с аналогичным периодом за 2020 год. Тогда авто из России приобрели 49 водителей. В феврале 2021 года — всего 93 автомобилиста. Объясняется такой резкий скачок просто, ведь до осени 2020 года марка Lada поставлялась на Украину практически подпольно.

СМИ утверждали, что сборкой занимается автозавод в Запорожье, куда поставляют комплектующие из России. Официальное подтверждение последовало только в сентябре. На данный момент на украинском авторынке можно купить такие модели Lada, как Vesta, Xray, Granta и Largus. Также продается Niva, но официальной информации о ее сборке на заводе ЗАЗ не было.

Ранее стало известно, сколько стоит новая Lada «Нива» в Европе. В Германии российский автомобиль, называемый Taiga, продается за 1,5 млн руб.

Новости партнеров