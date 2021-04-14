Пенсионер из Литвы скончался после второй прививки Moderna

Вильнюс, 14 апреля. Пожилой человек в Клайпеде скончался в поликлинике сразу после второй дозы вакцины Moderna.

Пенсионер чувствовал себя хорошо, затем сообщил о наступающей слабости в теле. Врачи не успели спасти пациента, сообщает РИА Новости по данным литовского радио.

«Думаю, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов… Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции...» — рассказала главный врач поликлиники Лорета Венцкене.

78-летний мужчина несколько лет посещал поликлинику и не имел заболеваний, которые могли бы привести к смерти в результате вакцинации. Причины летального исхода будут расследованы, добавила медик.

Ранее стало известно, что регулятор ЕС заявил о необходимости внести тромбоз в список побочных эффектов AstraZeneca. Британские медики зафиксировали порядка 30 случаев таких осложнений вакцинации данным препаратом в марте.