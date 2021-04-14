Американский аналитик предрек США «грандиозный провал» в случае конфронтации с РФ

Вашингтон, 14 апреля. Вашингтон ждет «грандиозный стратегический провал» при прямой конфронтации с Москвой из-за Донбасса, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

В колонке для журнала National Interest он обращает внимание, что к катастрофе может привести неверное толкование намерений США и России.

«Россия — великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», — подчеркивает Лоусон.

Аналитик не исключает, что Вашингтон может вступить в открытое противостояние с Москвой, однако страна должна руководствоваться «жизненно важными» критериями для США. Ситуация на юго-востоке Украины совершенно не соответствует этому требованию.

Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». Сохранение вопроса о возможном членстве Украины в НАТО, по словам аналитика, является стратегической ошибкой, осложнившей отношения РФ и США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву необходимо вести переговоры с Альянсом о практической поддержке в случае вооруженного обострения в Донбассе.

Вернувшийся из Горловки депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подчеркнул, что сейчас обстановка в Донбассе накаляется только украинской стороной, которая постоянно обстреливает территории ДНР и ЛНР, при этом «техники со стороны ВСУ действительно стянуто много».

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о якобы концентрации российских войск вблизи украинских границ парламентарий назвал элементами психологического давления и политической войны.