Новую серию «Друзей» сняли спустя 20 лет после закрытия сериала

Вашингтон, 14 апреля. На странице сериала «Друзья» в Instagram появилась информация о завершении съемок специального эпизода.

Съемки должны были начаться в марте 2020 года, но осуществлению планов помешала пандемия, поэтому производство отложили почти на год. Фотографии со съемочной площадки появились в социальных сетях сериала.

«Вот и все! Можем ли мы быть более взволнованными? «Друзья: Воссоединение» приближается», — такой комментарий авторы публикации разметили под снимками.

Показ новой серии запланирован на стриминговом сервисе HBO Max, но дату премьеры пока не объявили. Известно лишь, что по данным СМИ, эпизод снят в формате ток-шоу, в котором принял участие весь знаменитый актерский состав, а также продюсеры сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман. Актеры не будут исполнять привычные всем роли, за исключением какого-то небольшого фрагмента серии.

Неизданный тизер восьмого сезона культового сериала «Игра престолов» ранее вышел на официальном YouTube-канале GameofThrones в честь десятилетия киноленты.

Издание РИАМО недавно выяснило, насколько кинематограф соответствует действительности. Основательница сыскного агентства рассказала, что в детективных сериалах похоже на жизненные реалии, а что из показанного на экране — выдумка сценаристов.