Королева Елизавета II может больше никогда не вернуться в Букингемский дворец

Лондон, 14 апреля. Королева Елизавета II никогда не вернется в Букингемский дворец и останется в своей резиденции в Виндзорском замке.

Об этом британскому агентству Express сообщил Пол Баррелл, бывший дворецкий принцессы Дианы. По его мнению, королева останется в своей резиденции в Виндзорском замке «до конца своей жизни», поскольку Букингемский дворец слишком суетной и лишен очарования «деревенского» дома. Елизавета II привыкла наслаждаться прогулками по Виндзору, чего будет лишена в Лондоне.

Королева все еще не появлялась на публике после смерти своего супруга принца Филиппа, но источники полагают, что она может сделать заявление в ближайшие несколько дней.

«Букингемский дворец — это офис, это лондонская штаб-квартира королевской семьи, но теперь дом королевы — это Виндзорский замок. Я думаю, что ей легче оставаться там, у нее только что родились два новых щенка корги, с которыми она любит гулять», — отметил Баррелл.

При этом он призвал не заблуждаться на тот счет, что королева может «уйти в отставку».

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Ранее СМИ сообщили, что Ее Величество вернется к своим обязанностям всего через четыре дня, 22 апреля, на следующий день после своего 95-летия. Она полна решимости выполнить «как можно больше королевских обязанностей», чтобы заполнить «огромную пустоту», оставшуюся после смерти принца Филиппа. Пока не известно, станет ли королева отмечать свой день рождения 21 апреля.