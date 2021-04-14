Полиция задержала мужчину с топором около Букингемского дворца

Лондон, 14 апреля. Лондонские правоохранители во время патрулирования улиц заметили на улице Мэлл мужчину с топором.

Инцидент произошел недалеко от Букингемского дворца. Улица Мэлл связывает его с Трафальгарской площадью. Нарушитель был оперативно задержан. Отмечается, что никто от действий 40-летнего мужчины не пострадал. Что он делал с топором в самом сердце Лондона пока не известно.

Букингемский дворец — фактически самый охраняемый объект в Великобритании, так как он является резиденцией королевы Елизаветы II. Здание находится в собственности королевской семьи.

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