Крис Хемсворт в парике Тора приступил к тренировкам «чемпиона вселенной»

Лос-Анджелес, 14 апреля. Голливудский актер и многодетный папа Крис Хемсворт показал своим поклонникам, как проводит время с сыном, воспитывая из него чемпиона.

Звезда киновселенной Marvel опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором борется с одним троих своих детей. Наследник актера нарядился в супергеройский блестящий костюм и плащ Тора. Сам Хемсворт, на радость поклонникам «Мстителей», вновь примерил парик своего персонажа. На видео заботливый отец отрабатывает с сыном удары, словно тренер с учеником.

«Представляю нового чемпиона вселенной в супертяжелом весе», — подписал актер видео.

Фанаты пришли в восторг от видео, отметив, что Хемсворт готовит новую смену для вселенной Marvel. По их мнению, семилетний сын исполнителя роли Тора вполне может заменить его в новых картинах про супергероев.

«Тор вернулся!» — с восторгом пишут поклонники.

Хемсворт исполнил роль Бога грома в супергеройской франшизе. Он принимал участие в фильмах «Тор», «Тор-2: Царство тьмы», «Тор: Рагнарек», а также в общих картинах киновселенной Marvel: «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

На этой неделе сообщалось, что ожидания по кассовым сборам фильма киностудии Marvel «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли выросли почти в четыре раза из-за переносов премьеры. Картина из-за пандемии пострадала больше других ожидаемых релизов: премьера должна была состояться еще в мае 2020 года. Пока окончательной датой значится 9 июля 2021 года.

Трейлер «Черной вдовы» собрал в несколько раз больше просмотров, чем остальные запланированные проекты студии.