Россия возглавила международный рейтинг лучших стран для старта карьеры

Москва, 14 апреля. Россия заняла первое место в списке лучших стран для начала профессиональной карьеры в ежегодном рейтинге американского журнала US News & World Report.

Согласно топу, опубликованному на сайте издания, РФ опередила Италию, Францию, Великобританию и Катар. Система образования в России при этом заняла десятую позицию в списке привлекательности для обучения иностранцев.

Рейтинг составлялся на основе глобального опроса, участие в котором приняли 6,5 тыс. человек до 35 лет. В перечень критериев входили состояние рынка труда, экономическая стабильность, предпринимательство, равенство доходов, инновации, качество места для жизни и прогрессивность.

Топы, посвященные образованию, являются частью обширного рейтинга лучших государств US News & World Report, в котором Россия находится на 24-м месте из 78. Годом ранее наша страна занимала на строчку выше.

Общий рейтинг возглавляет Канада. В первую пятерку также вошли Япония, Германия, Швейцария и Австралия. Украина и Белоруссия заняли 71 и 75 места соответственно.

Ранее риелторы составили рейтинг российских городов по доступности ипотеки. Лидером рейтинга стал Нижний Новгород, где заемщики в среднем отдают ежемесячно 22,1% из зарплаты в счет погашения ипотеки. Второе место занимает Пермь, где доля платежа по ипотеки по сравнению с Нижним Новгородом будет выше на 0,1%. На третьей строчке расположился Омск (22,6%). В первую десятку также вошли Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, Москва и Уфа.