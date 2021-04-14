Фармацевты опасаются возможного дефицита лекарств в РФ

Москва, 14 апреля. Общественные организации и фармкомпании опасаются, что россияне могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила «второй лишний».

Как сообщают «Известия», свои опасения по поводу возможного дефицита ведущие фармобъединения и общественные организации выразили в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Правило «второй лишний», инициатором введения которого выступает Минпромторг РФ, предполагает, что при госзакупках стратегически значимых препаратов привилегии получат компании, которые имеют производство полного цикла с синтезом субстанции на территории ЕАЭС.

Фармпроизводители в обращении к премьеру предупреждают, что ограничение конкуренции приведет к дефициту препаратов в российских аптеках и, в худшем случае, уходу с рынка части производителей.

«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний», — подчеркнула исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган.

Она предложила вместо правила «второй лишний» разработать систему стимулирующих мер, призванных восстановить в России производство сырья на предприятиях химпромышленности, которое может быть использовано для производства фармсубстанций.

Обращению к Мишустину также подписал Всероссийский союз пациентов (ВСП).

«Действующее правило «третий лишний» [ограничивает допуск на торги иностранных производителей — Прим. ФАН] уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», — обратил внимание сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

Источник издания в Правительстве РФ подтвердил, что письмо получено и было направлено в Минпромторг, где состоится его обсуждение.

Неделей ранее российское правительство утвердило порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Специальный информационный ресурс начнет работать в России для оказания помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда «Круг добра». На ресурсе будут собраны заявки от регионов и родителей на получение какого-либо препарата.