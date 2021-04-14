МВД не подтвердило данные о новом штрафе за езду на летней резине

Москва, 14 апреля. Проект постановления о запрете поездок с использованием автомобильной резины не по сезону еще находится в стадии разработки, сообщает пресс-центр МВД РФ.

Представитель пресс-центра МВД рассказал ТАСС, что сейчас ведется разработка соответствующего проекта постановления Правительства РФ. Он находится на стадии согласования. Подчеркивается, что вопросы о сроках введения штрафов преждевременны

Эксперт ранее прокомментировал идею введения данных штрафов для водителей. Об этом информировал телеканал RT.

Накануне СМИ сообщили, что с 1 июня в России начнут действовать новые ограничения эксплуатации машин. Они будут означать штраф за использование зимних покрышек летом и наоборот. Санкции будут предусмотрены статьей 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Сумма штрафа составит 500 руб.