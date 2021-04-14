Жуткое ДТП прервало жизнь помощницы депутата Госдумы в Башкирии

Уфа, 14 апреля. Азалия Киекбаева, 24-летняя помощница депутата ГД РФ Зарифа Байгускарова, погибла в страшной аварии в Башкирии.

Инцидент произошел на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Toyota Hiace неожиданно вылетела в кювет и перевернулась. Киекбаева была попутчицей. В салоне находились еще несколько человек. Все они выжили. Однако получили травмы различной степени тяжести.

«Целеустремленная Азалия всегда и во всем была лучшей, прожила свою короткую, но яркую жизнь добросовестно и честно», — рассказал депутат о своей помощнице.

Недавно две женщины погибли в аварии с бетономешалкой в городе Кинель. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение фуры с Chevrolet Lacetti.