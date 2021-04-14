Новейший транспортный самолет Ил-114 заинтересовал военных

Москва, 14 апреля. Новейший отечественный турбовинтовой транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал Минобороны РФ, сообщил первый зампредседателя коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.

«Интерес со стороны военных уже есть. Он обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета», — заявил Ельчанинов в интервью «Российской газете».

Главным отличием борта, заинтересовавшего Минобороны, стала продолжительность полета Ил-114, которая превышает восемь часов. Это дает возможность военным вести различные типы разведки.

«Длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива — это уникальная характеристика», — подчеркнул зампредседателя коллегии ВПК.

В декабре 2020 года состоялся первый полет Ил-114-300. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов тогда отметил, что этот самолет особенно актуален для России: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. Ил-114-300 способен приземляться как на бетонные, так и на плотные грунтовые полосы.

По словам Чемезова, новый самолет может использоваться как патрульный, санитарный борт или для нужд полярной авиации.