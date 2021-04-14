Пластика и Louis Vuitton: Порошенко удивил украинских журналистов сменой имиджа

Киев, 14 апреля. Экс-президент Украины Петр Порошенко предстал на Согласительском совете депутатских фракций в новом образе. Эксперты уверены, что политик решился на пластическую операцию.

Как сообщает портал «Страна», депутат Рады от партии «Европейская солидарность» вышел к коллегам заметно посвежевшим. Экс-президент похудел, обновил стрижку и, как полагают специалисты, сделал подтяжку.

По мнению звездного пластического хирурга Сергея Дербака, Порошенко прибегнул к блефаропластике — операции, корректирующей форму век.

«Он невероятно помолодел, и это замечательно. Так с ходу и не скажешь, что ему 55 лет. Мне приятно наблюдать за такими его изменениями. Выполнил ли он нижнюю блефаропластику? Однозначно, да. Если честно, когда мы смотрели на его лицо, у нас с коллегами — пластическими хирургами — чесались руки сделать эту операцию. И наконец-то ему кто-то из специалистов помог избавиться от мешков под глазами», — отметил Дербак.

Изменился и стиль одежды политика. Мешковатые пиджаки ушли в прошлое, а на ногах красуются лоферы от французского бренда Louis Vuitton. Стоит пара такой обуви 875 долларов (около 67,6 тыс. рублей).

На этой неделе сообщалось, что рейтинг партии «Европейская солидарность» заметно вырос. На фоне теряющего позиции президента Владимира Зеленского партия Порошенко лишь усиливается и набирает обороты. В июне 2019 года рейтинг «Европейской солидарности» составлял 8,7%, тогда как в апреле 2021-го он вырос до 16,1%.