Байден планирует вывести военный контингент США из Афганистана до 11 сентября

Вашингтон, 14 апреля. Вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года намерен президент США Джо Байден. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

Предыдущая администрация Белого дома крайним сроком вывода военного контингента США из Афганистана назначила 1 мая. По словам источника, это было сделано без конкретного плана. Байден считает, что нарушение данного срока может вновь привести к войне с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает собеседник издания.

«Это не является национальным интересом, как считает Байден», — сказал источник.

Американский лидер «выведет все американские войска из Афганистана в ближайшие месяцы к 11 сентября 2021 года», заявил источник. Официально Байден намерен объявить о решении 14 апреля, пишет газета Washington Post.

Недавно глава США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему организовать встречу в другой стране. В Кремле уточнили, что инициатором диалога стал Белый дом.

1 Организация запрещена на территории РФ.