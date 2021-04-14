Какие пластические операции сегодня вышли из моды

Москва, 14 апреля. Пластический хирург Мадина Байрамукова назвала тренды, которые больше не интересуют современных красавиц.

Некоторые виды пластических операций, сводивших с ума модниц еще несколько лет назад, сегодня теряют актуальность. Современная эстетическая медицина начинает делать ставку на естественность и натуральность. Байрамукова в беседе с порталом WomanHit озвучила тренды, постепенно уходящие в историю.

Большая грудь

Обладательницы пышных форм признают, что чрезмерно большая грудь не всегда выглядит красиво, а порой приносит своей обладательнице серьезный дискомфорт. Сегодня в тренде либо свой собственный размер, либо увеличение максимум на один-два размера. При этом звезды шоу-бизнеса все чаще решаются на операции по удалению имплантов.

В конце 2019 года знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта. Позднее она призвала девушек очень тщательно взвешивать все за и против увеличения груди и не рисковать зря здоровьем.

В середине марта актриса Регина Мянник призналась, что ее вдохновил пример Кудрявцевой, и она решила избавиться от грудных имплантов, которые установила еще в 90-х годах.

Большие ягодицы

Джей Ло и Ким Кардашьян ввели моду на упругие большие ягодицы, благодаря чему вырос спрос на операции по установке имплантов в эту часть тела с последующим липофилингом. Но сегодня в тренде не чрезмерно «раздутые», а спортивные и подтянутые ягодицы.

Часть пациентов, обращаясь к пластическим хирургам, предпочитают небольшие импланты, другим же достаточно процедуры липоскульптурирования, которая позволяет при помощи собственного жира, забранного из других мест, корректировать фигуру.

Маленький нос

Ринопластика еще несколько лет назад была невероятно популярна у мировых звезд: селебрити предпочитали максимально сузить перегородку и сделать кончик носа маленьким, словно «кукольным». Сегодня эта тенденция уже не является фаворитом среди методик по коррекции лица. Сейчас хирурги стараются изменять форму носа так, чтобы он смотрелся максимально гармонично с чертами лица.

Ранее ФАН составил топ-5 знаменитых по всему миру звезд, которые стали жертвами пластических операций.