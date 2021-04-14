NI назвало причину провала советского бомбардировщика-невидимки Т-60С

Москва, 14 апреля. Советскому Союзу требовался передовой истребитель, однако ряд контрпродуктивных конструкторских решений вкупе с высокими затратами обрекли проект Т-60С на провал.

Бомбардировщик-невидимка являлся одним из самых амбициозных послевоенных авиапроектов СССР. Советские конструкторы с середине 80-х годов начали поиск новых бомбардировщиков средней дальности, чтобы отказаться от уже устаревших машин. Больше всего в начале 70-х в замене нуждались штурмовик Су-24 и стратегический бомбардировщик Ту-22М, однако власти также были заинтересованы в долгосрочных планах создания универсальной платформы, которая сменит более новый Ту-22М3. Об этом сообщает журнал The National Interest, эксклюзивный перевод статьи которого приводит ФАН.

Проект Сухого Т-60С брал корни из устаревшей концепции Т-4, которая являлась ответом на экспериментальный американский ХВ-70 «Валькирия». С самого начала советский проект был окутан тайной, и многие детали, связанные с его разработкой, остаются и по сей день засекречены.

Существует мнение, что Т-60С имел изменяемую геометрию качания вместе с двумерными векторами тяги сопел. Последнее должно было смягчить управление на высоких скоростях. Самолет имел крейсерскую скорость в два маха или две скорости звука. Также Т-60С должен был обладать и новыми функциями скрытности.

Боевая дальность бомбардировщика составляла 2200 км. Самолет мог нести до 20 тонн полезной нагрузки, которая состояла из обширного арсенала вооружения.

Испытания прототипа планировались на 1996 год. На вооружение Т-60С должен был поступить в 2003 году. Однако все планы разрушились после распада СССР. Проект попросту отменили. Но существуют признаки, указывающие, что новейшая разработка движется к технической катастрофе. Инженеры, вероятно, пытались реализовать ряд уникальных конструкторских решений Т-60, в том числе спорные изменения в конструкции крыла. В Кремле посчитали, что истребитель-бомбардировщик Су-34 является более безопасной ставкой.

Позже именно этот самолет стал одним из основных компонентов ударных истребительных сил России. Сегодня на вооружении состоит до 120 моделей, а в ближайшие годы планируется несколько волн модернизации.

Недавно в США объяснили, почему перспективы Су-35 на мировом рынке стали довольно мрачными. Несмотря на свои преимущества, самолет получил всего два экспортных контракта.