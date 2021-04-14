Немецкие ученые рассказали о вреде пластмассы для клеток мозга человека

Берлин, 14 апреля. Вещества в пластмассовых изделиях оказывают негативное влияние на нейронные цепи в мозге человека. Соответствующие исследования провели ученые из Университета Байройта в Германии.

Специалистами было выявлено, что пластификатор BPA или бисфенол A способены нарушать передачу сигналов и влиять на восприятие. Это химическое вещество применяется для изготовления упаковок продуктов питания, напитков и других изделий. Ученые считают, что оно может нанести вред здоровью человека.

Электрофизиологическое исследование нервных клеток было проведено на золотой рыбке, которая подвергалась BPA. Ученые выявили значительное нарушение ключевой координации между клетками мозга. Данные эксперимента показали, что пластификаторы оказывают негативное влияние на химическую и электрическую передачу сигналов через синапсы нейронных цепей. По мнению специалистов, такие вещества могут нанести вред мозгу человека.

Ученые из Гарвардской медицинской школы недавно перечислили продукты, которые не только сохранят здоровье сердца, но и улучшат работу мозга. Для здоровья этих органов важна пища, богатая жирными кислотами омега-3.