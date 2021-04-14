Принца Филиппа похоронят в специальном гробу со свинцовой обшивкой

Лондон, 14 апреля. Принца Филиппа похоронят в гробу со свинцовой обшивкой, изготовленном для него и королевы Елизаветы II еще 30 лет тому назад.

Все эти годы ритуальные атрибуты хранило бюро Leverton & Sons. Они сделаны из английского дуба и доработаны свинцовой обшивкой, которая позволяет убавить влажность во внутреннем пространстве и замедляет разложение тела, сообщает Daily Mail.

В таких гробах хоронили многих членов британской королевской семьи, включая принцессу Диану, с которой скончавшийся герцог Эдинбургский состоял в теплых, отцовских отношениях. Гроб принцессы весил более 250 килограммов из-за тяжелой обшивки из свинца, которая является традицией для погребения членов королевского семейства.

О транспортировке на кладбище тоже позаботились заранее. В последний путь принца отправит Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом, модернизацией которого занимался сам усопший еще несколько лет назад. Автомобиль подготовили еще в феврале, после госпитализации супруга королевы.

Великобритания оказалась потрясена смертью герцога. Компания BBC получила около 100 тысяч жалоб от жителей страны за слишком откровенное освещение подробностей смерти Филиппа. Это стало шоком и для жителей других государств. Например, в день его смерти, 9 апреля, москвичи возлагали цветы к посольству королевства, согласно данным РИАМО.