«Ак Барс» обыграл «Авангард» в очередном матче КХЛ

Москва, 14 апреля. «Ак Барс» очередной раз победил «Авангард» и сравнял счет в серии. Решающий седьмой матч состоится 15 апреля в Казани.

Шестая игра в серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для «Авангарда» закончилась домашним поражением со счетом 2:0 против «Ак Барса». Игру посетило 2355 зрителей.

В составе «Ак Барса» результативно отличился Кирилл Петров, сделав дубль. Первая шайба была заброшена на 46-й минуте, вторая — на 60-й.

Судьба финалиста КХЛ определится в решающем седьмом матче, который состоится в Казани.

Полуфинал серии начинался с двух гостевых побед «Авангарда» со счетом 3:1 и 2:0. Третья и четвертая игра остались за «Ак Барсом». Обе встречи закончились со счетом 2:1. Пятый матч записал себе в актив «Авангард», победив в дополнительное время со счетом 3:2. Шестая встреча закончилась 2:0 в пользу «Ак Барса».

Две команды играют в КХЛ с сезона 2008/09, когда лига и была основана. Наивысшими достижениями «Ак Барса» являются три чемпионства. «Авангард» же может похвастаться только двумя выходами в финал Кубка Гагарина.

Соперника ЦСКА в финале Кубка Гагарина мы узнаем 15 апреля.

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