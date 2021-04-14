Парикмахер рассказал, какую непростительную ошибку совершают клиенты

Лондон, 14 апреля. Известный британский стилист Адам Рид рассказал о распространенной ошибке всех клиентов — опозданиях.

На это специалист обратил внимание в беседе с порталом Mirror.

«Опаздывать на стрижку просто неприемлемо, а если вы еще войдете с дымящимся горячим кофе, это расценят как грубость», — предупредил стилист.

У парикмахеров строгий график работы, поэтому опоздание одного посетителя отражается на всех клиентах. Рид также дал несколько советов, к которым стоит прислушаться, чтобы сохранить красоту и здоровье волос.

Не нужно самостоятельно красить волосы и делать стрижку, тем более в домашних условиях, непрофессиональными инструментами и при помощи непрофессиональных низкокачественных материалов. Нужно с осторожностью пытаться входить в новый образ, не стремиться скопировать образ звезд шоу-бизнеса, который, вполне вероятно, не подойдет под тип внешности. Для того чтобы подобрать облик, который точно будет выглядеть гармонично, стоит прислушиваться и доверять выбранному мастеру «будто он стоматолог или окулист», заключил британский стилист.

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