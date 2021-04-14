НАТО сообщил о планах США поставить истребители F-35 в Европу осенью

Брюссель, 14 апреля. Армия США начнет переброс истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Европу осенью текущего года.

Перемещение вооружений пройдет в рамках их постоянного размещения на континенте. Задача истребителей — гарантировать преимущество для защиты суверенной территории. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Он отметил, что бомбардировщик является очень важным оружием для Европы. По его словам, Россия бросает вызов Западу, модернизируя свой самолет пятого поколения Су-37. Об этом информирует ТАСС.

Уолтерс также объяснил, зачем НАТО перемещает свои войска к российским границам. Он отметил, что организация занимается подготовкой войск ниже порога боевого конфликта. По его словам, Альянс остается важным центром сдерживания потенциального противника и гарантом безопасности в регионе.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу на нейтральной территории. Отмечается, что целью переговоров-саммита является выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Об этом пишет деловая газета «Взгляд».