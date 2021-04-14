Меган Маркл должна молчать: королевский эксперт оценила поведение супруги принца Гарри

Лондон, 14 апреля. Супруга принца Гарри Меган Маркл «должна молчать», если не хочет быть в центре внимания на похоронах принца Филиппа, заявила эксперт по королевской семье Анджела Левин.

Как сообщает The Sun, Левин резко пошутила после того, как друзья герцогини Сассекской заявили, что та осталась в США, поскольку «не хотела быть в центре внимания».

«Меган сказала, что ее главная забота сейчас — поддержать Гарри. Она оставила ему право решать, будет ли она присутствовать на похоронах. По словам Меган, именно в это время семья должна отложить в сторону свои разногласия и объединиться как единое целое», — сообщил ранее СМИ один из друзей Маркл.

Комментируя это заявление, Левин отметила, что со стороны Меган было бы дерзостью предполагать, что она может украсть внимание на похоронах герцога Эдинбургского.

«Если Меган не хотела быть «в центре внимания на похоронах», заявив «друзьям», что она «обожает принца Филиппа» и готова «простить» королевскую семью, она должна молчать», — написала в своем микроблоге в Twitter автор книги «Гарри: беседы с принцем», подчеркнув, что не верит словам Маркл.

В интервью изданию Левин уточнила, что Меган была членом королевской семьи слишком короткое время, поэтому «с ее стороны было бы наглостью» думать, что она может оказаться в центре внимания на похоронах мужчины, который был мужем королевы более 70 лет.

«Я думаю, вам следует инстинктивно отойти на второй план. И если вы чувствуете, что будете (привлекать внимание. — Прим. ФАН), просто ничего не говорите. Вы приходите и ведете себя очень тихо, вы сидите в стороне и носите черное, как вам говорят. Если вы не хотите быть в центре внимания — просто молчите», — подчеркнула Левин.

Меган Маркл к этому моменту не делала лично каких-либо заявлений по поводу своего отсутствия на предстоящих похоронах принца Филиппа. Известно, что врачи рекомендовали герцогине Сассекской не совершать длительных перелетов на позднем сроке беременности. Эту информацию подтвердил журналистам высокопоставленный чиновник Букингемского дворца.

Принц Гарри прилетел в Великобританию в понедельник. Пока он находится на карантине, который сможет покинуть, если его тест на коронавирус покажет отрицательный результат. Это первый раз, когда герцог посетил Британию с марта прошлого года, и первый раз, когда он и его брат Уильям увидятся друг с другом после скандального интервью Опре.

Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался на 100-м году жизни в Виндзорском замке. В связи с трагическими событиями в Великобритании объявили национальный траур, королева в течение 30 дней не будет заниматься государственными делами. Ранее эксперт по королевской семье выразил мнение, что принцы Уильям и Гарри придут на похороны деда в одинаковых костюмах, чтобы избежать «разногласий».