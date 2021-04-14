Пушков не согласился с мнением Горбачева о переменах в отношениях США и РФ

Москва, 14 апреля. Сенатор Алексей Пушков усомнился в словах первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева об обновлении отношений России и США.

Горбачев ранее заявил СМИ, что приветствует предложение президента США Джо Байдена о проведении российско-американского саммита. По словам экс-президента, «только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения».

«Оптимизм Горбачева мало на чем основан: новая «разрядка» не предвидится. Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира. Но нет основы, на которой можно выстроить отношения «по-новому», — прокомментировал заявление политика сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что в свое время Горбачев выстраивал отношения с Соединенными Штатами «на основе односторонних уступок и геополитического отступления», тогда как президент РФ Владимир Путин — «политик совсем другого типа».

Сенатор полагает, что разногласия между странами сохранятся и не станут менее острыми, поскольку «враждебность со стороны США очевидна». Не стоит надеяться и на отмену санкций после встречи лидеров двух держав.

«Хорошо, если исчезнет ощущение растущей напряженности и движения к прямому конфликту. Но выстраивать отношения «по-новому» США не собираются», — резюмировал Пушков.

В минувший вторник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Глава Белого дома предложил своему коллеге провести встречу в другой стране, на нейтральной территории.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что телефонный разговор между лидерами РФ и США говорит о взаимном желании «расчистить» двустороннюю повестку, однако впереди предстоит труднейшая работа.