Горбачев: встреча Путина и Байдена может обновить отношения США и России

Москва, 14 апреля. Российско-американская встреча на высшем уровне поможет двум странам построить отношения по-новому. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Горбачев поприветствовал предложение президента Джо Байдена провести встречу глав США и России в ближайшем будущем. По мнению бывшего руководителя СССР, эта встреча позволит по-новому посмотреть на двухсторонние отношения. Он отметил, что многократно призывал к проведению подобной встречи. Об этом информирует издание «Интерфакс».

США и Россия уже имеют опыт похожих переговоров. Горбачев рассказал, что он на своем посту проводил встречи с 40-м президентом Соединенных Штатов Америки Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике во время холодной войны. Горбачев заявил, что время не ждет. По его словам, важно действовать быстро и уже сейчас дать указания послам и министрам иностранных дел начать подготовку саммита.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал ФАН, что уровень отношений США и России очень похож на то время, когда проходили встречи Михаила Горбачева с Рейганом в 80-х годах. Эксперт рассказал, какие темы могут быть затронуты на предстоящей встрече Байдена и Путина, которая по планам должна пройти на нейтральной территории.

Политолог Андрей Кортунов объяснил, о чем свидетельствует телефонный звонок Байдена Путину. Эксперт считает, что США без России трудно решить определенные проблемы. Он отметил, что встреча глав двух государств сможет реанимировать отношения между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».