Скабеева высмеяла постановочную поездку Зеленского в Донбасс

Москва, 14 апреля. Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева нашла ряд нестыковок в сюжете американского журналиста, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе.

Журналист телеканала CNN Мэттью Чэнс выпустил специальный репортаж из поездки с Зеленским якобы на линию соприкосновения в Донбассе. Как выяснилось, кадры оказались постановочными.

В своем сюжете Скабеева обратила внимание, что в материале американского журналиста есть несколько нестыковок, которые сразу же бросаются в глаза. В видео CNN корреспондент сопровождает Зеленского сначала в обшарпанном советском самолете, а потом проходит вместе с ним по окопам. Американец сравнивает происходящее с военными действиями времен Первой мировой войны, украинский же президент — со Второй мировой.

«Споры, на какую войну похож конфликт, перемежаются явно постановочными пробежками, — сообщает в своем сюжете Скабеева. — Корреспондент CNN дает команду Зеленскому: «Побежали!». Верховный главнокомандующий действительно начинает бежать, до боли напоминая Саакашвили. Пригибаясь, якобы пытаясь увернуться от снайперских пуль, Зеленский бежит от врага. Удивительно, но сам Мэттью Чэнс и руководитель офиса президента Ермак бегут рядом без касок. Видимо, им вражеские пули не кажутся страшными. Ну, или опасность на войне бутафорская».

Более того, судя по сюжету, было сделано несколько дублей «спонтанной» пробежки.

Скабеева подчеркивает, что «это не единственный прокол американского корреспондента». В частности, украинцы обратили внимание, что в анонсе сюжета на своей странице в Twitter он допустил ошибку в написании Киева. Кроме того, были показаны эшелоны «российской» военной техники, зафиксированные, как оказалось, под Днепропетровском.

Как обращает внимание журналистка, в финале американского сюжета «звучит главный вопрос».

— Есть ли вероятность того, что русские планируют вторжение? — спрашивает Чэнс у Зеленского. — Разумеется. Конечно же. И нам это известно. С 2014 года мы знаем, что это может случиться в любой день. Они готовы. Но и мы готовы, потому что мы на своей земле, на своей территории, — отвечает президент Украины.

Фактически Зеленский сообщает журналисту, что Россия только планирует, но до сих пор не нападала на Украину, подчеркивает Скабеева.

«Целью постановочной поездки Зеленского на Донбасс с пулом американских журналистов было впечатлить Байдена и выклянчить у того миллиард-другой на поддержку в борьбе против «агрессора», — подводит итог Скабеева в своем Telegram-канале.

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году. После государственного переворота в стране восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики.