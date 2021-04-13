Принц Филипп оказался коллекционером книг и материалов об НЛО

Лондон, 13 апреля. Помимо увлечения экологией и других хобби, герцог Эдинбургский очень интересовался НЛО и собрал обширную коллекцию книг и материалов на эту тему.

Принц Филипп регулярно подписывался на тематическое издание «Flying Saucer Review», ежеквартальный журнал, основанный в 1955 году, сообщает Metro. Его страсть взяла начало еще в прошлом столетии с подачи дяди, лорда Маунтбеттена, который написал официальный отчет о серебряном космическом корабле, якобы приземлившемся на его поместье Бродлендс в Ромси, Хэмпшир в 1955 году.

«Я очень горжусь принцем Филиппом, почему бы ему не интересоваться НЛО? Потому что, ради всего святого, к этому следует относиться серьезно, а не легкомысленно. Это явление тысячелетиями сбивало с толку человечество», — заявил отставной детектив из Уэст-Мидленда Джон Хэнсон, написавший книгу “Призрачные небеса: Энциклопедия британских НЛО”.

Питер Хорсли, старший командующий Королевскими военно-воздушными силами, вспоминал, что герцог давал ему «карт-бланш» на сбор историй об НЛО от Королевских ВВС и распоряжался привести свидетелей «близких контактов» во дворец для личной беседы с ними. По словам Хэнсона, принц Филипп не единственный в семье, кого завораживали встречи с представителями внеземных цивилизаций. Этой тематикой интересовались принц Чарльз и принц Уильям.

Недавно эксперт по королевской семье Алистер Брюс рассказала, как складывались отношения Елизаветы II и герцога. По ее словам, королева влюбилась в будущего мужа в возрасте 13 лет. После смерти Филиппа 9 апреля москвичи возлагали букеты у посольства Великобритании, чтобы выразить соболезнования королевской семье, сообщает РИАМО.