Псаки пошутила по поводу встречи Байдена и Путина

Вашингтон, 13 апреля. В ходе брифинга 13 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопросы журналистов, и сделала она это в шутливой форме.

Основной темой пресс-конференции стала вероятная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Напомним, американский глава в ходе телефонного разговора предложил российскому лидеру встретиться на территории третьей, нейтральной страны. Журналисты поинтересовались, может ли встреча пройти ближайшим летом, и есть ли у Байдена предпочтения относительно места ее проведения.

«Посмотрим. В предстоящие месяцы, может быть, и это лето. Мы только в начале этого процесса согласования. Когда будут детали, сообщим», — отметила пресс-секретарь.

Затем участники брифинга попросили уточнить, пройдет ли встреча в Северном полушарии. Однако на этот вопрос представитель Белого дома предпочла ответить иронично.

«Звучит так, будто есть место, где вы хотите провести лето с президентом Байденом и президентом Путиным. Я могу им передать!» — пошутила Псаки.

Ранее стало известно, что самозванный журналист прикинулся репортером Белого дома и попал на брифинг, где задал неудобные вопросы Джен Псаки.