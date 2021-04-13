ПФР изменяет правила назначения пенсий россиянам

Москва, 13 апреля. Россияне смогут обращаться в Пенсионный фонд за документами и выплатами посредством телефона или по электронной почте.

Соответствующие изменения прописаны в проекте временных правил ПФР, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе уточняется, что правила меняются из-за пандемии коронавируса и будут действовать до 1 января 2022 года.

Работать по измененному регламенту будут территориальные органы Пенсионного фонда. Список услуг, которые затронет новый порядок, весьма обширен. В частности, это установление выплаты страховых пенсий и компенсаций, рассмотрение заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, выдача справок о размере пенсий и многое другое.

Обращение гражданина по электронной почте должно будет содержать «графический образ его собственноручной подписи и ее расшифровки». Если же пенсионер будет подавать заявку по телефону, ему потребуется назвать фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, СНИЛС. Также может понадобиться кодовое слово. Согласие на предоставление услуг по телефону надо будет подписать заранее.

В ПФР предупредили, что фонд может отказать в назначении страховой пенсии по старости, если не будут соблюдены несколько условий. Для получения выплат необходимо иметь не менее 12 лет страхового стажа и 21 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Если их не хватает, будет назначена только социальная пенсия. Недостающие ИПК можно «добрать» или доработать. К примеру, ухаживать за престарелым старше 80 лет и за год ухода получить 1,8 коэффициента.