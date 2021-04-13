Вострецова зарегистрировали на участие в праймериз «Единой России»

Санкт-Петербург, 13 апреля. Партия «Единая Россия» зарегистрировала в качестве участника праймериз по выборам в кандидатов в депутаты Госдумы РФ действующего парламентария Сергея Вострецова.

Сейчас он представляет в ГД Западный одномандатный избирательный округ Петербурга (№212). На праймериз он выдвинулся от этой же территории. Вострецов заявлял о своем желании участвовать в выборах еще в марте.

Также на праймериз ЕР по 212-му округу документы подал лидер партийной фракции в ЗакСе Петербурга Александр Тетердинко. Намерение выдвигаться в Госдуму по этой территории изъявил и депутат ЗакСа от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Накануне Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что побудило его участвовать в праймериз. По его словам, на это повлияло мнение избирателей. Как отметил Вострецов, политика — это конкурентная борьба, в которой есть место и разногласиям, и даже жестким спорам.