Королева вернется к работе через четыре дня после похорон принца Филиппа

Лондон, 13 апреля. Королева Елизавета II вернется к работе всего через четыре дня после похорон своего супруга принца Филиппа, на следующий день после своего 95-летия.

Сейчас Елизавета II находится в восьмидневном трауре по погибшему мужу. Герцог Эдинбургский был женат на королеве 73 года. Он скончался в прошлую пятницу утром в возрасте 99 лет. Его похороны состоятся в субботу в часовне Святого Георгия — там же, где поженились Меган Маркл и принц Гарри.

Как сообщает Evening Standard, Ее Величество вернется к своим обязанностям всего через четыре дня, 22 апреля. Она полна решимости выполнить «как можно больше королевских обязанностей», чтобы заполнить «огромную пустоту», оставшуюся после смерти принца Филиппа.

Хотя за последние годы она провела много сольных мероприятий, особенно после выхода герцога на пенсию в 2017 году, в настоящее время среди высокопоставленных членов королевской семьи предпринимаются серьезные усилия, чтобы обеспечить ей поддержку в ближайшие месяцы.

Пока не известно, станет ли королева отмечать свой день рождения 21 апреля.

Ранее эксперт по королевской семье выразил мнение, что принцы Уильям и Гарри придут на похороны деда в одинаковых костюмах, чтобы избежать «разногласий».

Герцог Сассекский Гарри облачится в военную форму, несмотря на то, что он был лишен своих почетных воинских званий после переезда в США вместе с супругой Меган Маркл. Служба принца Уильяма в вооруженных силах закончилась в сентябре 2013 года, однако к высокопоставленным членам королевской семьи относятся как к военнослужащим.

Принц Гарри придет на похороны деда без супруги, которой врачи запретили путешествовать на поздних сроках беременности.