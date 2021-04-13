Я много лет стеснялась: Настя Каменских показала поклонникам, как скакал ее вес

Москва, 13 апреля. Певица Настя Каменских опубликовала откровенные архивные фото, не побоявшись показать себя в плохой форме.

Артистка проводит отпуск в солнечной Мексике и с удовольствием делится с поклонниками впечатлениями. На одной из последних публикаций в Instagram фанаты заметили округлившийся животик звезды. При этом большинство даже не подумали, что Каменских набрала за время отпуска лишний вес. Вывод был сделан однозначный: певица в интересном положении.

Каменских решила пресечь все слухи и признала, что действительно набрала несколько килограммов. Вскоре она опубликовала подборку архивных снимков, без стеснения показав, как менялась ее фигура.

«Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но… реалити так реалити. Я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому, что мы должны… Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим», — подписала она фотографии.

Pr Scr instagram.com / @kamenskux

Певица подчеркнула, что главное для нее, стремиться стать лучше. Для себя, а не для комментариев в соцсетях.

«Я рада, что наконец-то я пришла к этому. Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя», — обратилась она к подписчицам.

По словам Каменских, она уже привыкла к осуждениям в комментариях, однако чужое мнение — не повод «не повод корить себя».

Поклонники певицы поддержали ее, подчеркнув, что лишние килограммы совершенно не сказались на ее привлекательности.

«У Насти тот случай, когда она в любом весе прекрасна», — пишет в комментариях пользователь eldyginaanna. «Настя, вы всегда были красоткой. Не важно в каком весе. Вот эта энергия и огонек в глазах!» — добавила tati_zaozerskaya.

В 2019 году Настя Каменских сыграла свадьбу с Алексеем Потапенко, более известным как Потап, с которым сотрудничала с 2006 года. Недавно продюсер признался, что тщательно готовился к тому моменту, когда сделает предложение возлюбленной. Певица ни о чем не догадывалась, поэтому появившийся с огромным букетом цветов Потап застал ее врасплох.