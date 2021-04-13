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Правительство Чада заявило о вторжении боевиков в день выборов президента республики
wikipedia.org  /  Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
Весь мир

Правительство Чада заявило о вторжении боевиков в день выборов президента республики

Армия Чада проводит спецоперацию по ликвидации радикалов.

Нджамена, 13 апреля. Военно-политическая группировка «Фронт перемен и согласия в Чаде» попыталась нарушить ход голосования на президентских выборах в республике, прошедших 11 апреля.

Боевики на автомобилях с тяжелым вооружением заехали на территорию северных районов Чада со стороны Ливии, недалеко от деревни Зуарке на северо-западе страны. Вооруженные силы государства принимают меры для ликвидации вторжения.

Министр связи Шериф Махамат Зене сообщил, что к борьбе с бандитами привлечена авиация ВВС Чада. Вооруженные силы страны проводят специальную операцию по нейтрализации угрозы. Впоследствии Минобороны республики опубликует подробный отчет о произошедшем.

Вторжение боевиков зафиксировано в воскресенье, когда граждане Чада направились на избирательные участки, чтобы определить будущее страны. Выборы проходили в крайне напряженной обстановке, вызванной недовольством народа решением действующего главы государства Идриса Деби баллотироваться на шестой срок подряд.

Правительство Чада заявило о вторжении боевиков в день выборов президента республики
Федеральное агентство новостей  / 

Правящая партия Чада «Патриотическое движение спасения» сообщает о высокой явке избирателей. Итоги голосования все еще не обнародованы, но в связи с бойкотированием выборов со стороны оппозиции Деби остается наиболее вероятным победителем.

африка чад
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