Премьер-министр ЦАР поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан

Банги, 13 апреля. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада поздравил всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Глава правительства пожелал верующим мира и счастья.

«Желаю всему мусульманскому сообществу ЦАР и других стран счастливого Рамадана. Давайте молиться в течение этого месяца о продвижении ценностей мира и терпимости между народами, независимо от наших убеждений», — написал политик.

Ранее христиане Центральноафриканской республики отпраздновали Пасху. В государстве прошли масштабные народные гуляния. Это стало возможным после того, как правительственные войска взяли всю территорию республики под контроль.

Как уточнил советник президента ЦАР Валерий Захаров, в стране остались только отдельные преступные элементы, в скором времени силовики нейтрализуют их.