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Власти Кении спасли жирафов с уходящего под воду острова
spbzoo.ru  /  Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Весь мир

Власти Кении спасли жирафов с уходящего под воду острова

В Кении завершилась операция по спасению редкого подвида жирафов. Животные находились на острове, которому грозит полное затопление.

Найроби, 13 апреля. Последние два жирафа Ротшильда спасены с уходящего под воду острова на озере Баринго в Кении. Операция по перемещению редкого вида животных длилась более четырех месяцев.

Освобождением зверей занималась кенийская служба охраны дикой природы, НКО Save Giraffes Now и другие организации. Поначалу, пока уровень воды в озере поднимался медленно, жирафов просто подкармливали. Но в долгосрочной перспективе такой подход оказался неэффективен, и было принято решение перевезти их в безопасное место, которым стал заповедник Руко.

Для транспортировки жирафов разработали специальный плот, получивший наименование GiRaft. Каждому «пассажиру» дали возможность привыкнуть к барже. На борт загружали угощение, состоявшее из плодов манго и листьев акации. Вскоре животные стали самостоятельно приходить на баржу и съедать подготовленный корм.

Первым в путешествие через озеро отправился зверь по кличке Асива. Последним рейсом доставили самку Нгарикони и ее четырехмесячного детеныша Ноэль. Именно из-за маленького жирафа потребовались дополнительные меры предосторожности, а сроки эвакуации растянулись на три лишних месяца, хотя изначально операцию планировалось завершить в январе.

Жираф Ротшильда — редкий подвид, который находится на грани исчезновения. На сегодняшний день в Африке насчитывается 2100 представителей, 800 из них проживает в Кении.

Республика уделяет повышенное внимание сохранению дикой природы, которая является визитной карточкой государства и привлекает множество туристов. Однако деятельность человека приводит к сокращению привычной среды обитания животных. К примеру, быстрое расширение столицы страны уже угрожает существованию первого заповедника в Кении — Национального парка Найроби.

 

африка кения жирафы
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