Власти Кении спасли жирафов с уходящего под воду острова

Найроби, 13 апреля. Последние два жирафа Ротшильда спасены с уходящего под воду острова на озере Баринго в Кении. Операция по перемещению редкого вида животных длилась более четырех месяцев.

Освобождением зверей занималась кенийская служба охраны дикой природы, НКО Save Giraffes Now и другие организации. Поначалу, пока уровень воды в озере поднимался медленно, жирафов просто подкармливали. Но в долгосрочной перспективе такой подход оказался неэффективен, и было принято решение перевезти их в безопасное место, которым стал заповедник Руко.

"These giraffe are the heart of our homeland, we knew we had to come together and do everything possible to save them," says Mike Parkei, a ranger at Ruko Conservancy.https://t.co/Mp2gmPwfuT via @uktodaynews.