Власти Кении спасли жирафов с уходящего под воду острова

Найроби, 13 апреля. Последние два жирафа Ротшильда спасены с уходящего под воду острова на озере Баринго в Кении. Операция по перемещению редкого вида животных длилась более четырех месяцев.

Освобождением зверей занималась кенийская служба охраны дикой природы, НКО Save Giraffes Now и другие организации. Поначалу, пока уровень воды в озере поднимался медленно, жирафов просто подкармливали. Но в долгосрочной перспективе такой подход оказался неэффективен, и было принято решение перевезти их в безопасное место, которым стал заповедник Руко.

"These giraffe are the heart of our homeland, we knew we had to come together and do everything possible to save them," says Mike Parkei, a ranger at Ruko Conservancy.https://t.co/Mp2gmPwfuT via @uktodaynews. — @nrt_kenya (@NRT_Kenya) April 13, 2021

Для транспортировки жирафов разработали специальный плот, получивший наименование GiRaft. Каждому «пассажиру» дали возможность привыкнуть к барже. На борт загружали угощение, состоявшее из плодов манго и листьев акации. Вскоре животные стали самостоятельно приходить на баржу и съедать подготовленный корм.

Первым в путешествие через озеро отправился зверь по кличке Асива. Последним рейсом доставили самку Нгарикони и ее четырехмесячного детеныша Ноэль. Именно из-за маленького жирафа потребовались дополнительные меры предосторожности, а сроки эвакуации растянулись на три лишних месяца, хотя изначально операцию планировалось завершить в январе.

4 more #Rukogiraffes have been rescued from a disappearing island in Lake Baringo, marking the conclusion of an ambitious rescue effort which started in Dec 2020 led by the local community in Ruko Conservancy, @kwskenya, @savegiraffesnow & NRT, that saved 9 Rothschild's giraffes. pic.twitter.com/5R6WfbnKnA — @nrt_kenya (@NRT_Kenya) April 12, 2021

Жираф Ротшильда — редкий подвид, который находится на грани исчезновения. На сегодняшний день в Африке насчитывается 2100 представителей, 800 из них проживает в Кении.

Республика уделяет повышенное внимание сохранению дикой природы, которая является визитной карточкой государства и привлекает множество туристов. Однако деятельность человека приводит к сокращению привычной среды обитания животных. К примеру, быстрое расширение столицы страны уже угрожает существованию первого заповедника в Кении — Национального парка Найроби.