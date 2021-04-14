Экономист опровергла риск России остаться в «отстающих» по технологиям

Россия остается малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует остаться в группе отстающих навсегда.

О том, что наша страна, напротив, не страдает от технологического разрыва, ФАН рассказала Мария Конягина, доктор экономических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС.

«Да, есть у нас депрессивные регионы, но есть и примеры очень передового производства. Сейчас наше сельское хозяйство настолько автоматизировано, что все работы ведутся по невероятным передовым технологиям. Мы уверенно находимся в тройке лидеров по развитию искусственного интеллекта — боремся в этом с Китаем и Соединенными штатами», — говорит эксперт.

Еще одно сильное направление для страны, как считает специалист, касается развития финансовых технологий. Здесь мы идем бок о бок с Китаем, опережая западные регионы мира.

«Наши банки опережают по технологиям и европейские, и американские. Но они в этом смысле очень осторожны, ведь когда ты первопроходец, то вынужден брать испытывать на себе реализацию возможных рисков. Когда ты впереди, то находишься в зоне неизвестности», — объясняет экономист.

На деле периодически Россия в каких-то направлениях выходит вперед на глобальном рынке. Однако в такие моменты существующая геополитическая ситуация способна погасить мировой интерес к технологиям и продукции. И это не проблема отношений между странами, а проявление цикличности: то мир находится в более спокойной обстановке, то в более напряженной.

«То, как представляют Россию — обратная сторона того, что мы действительно немного окрепли. И важный момент в том, что каждое достижение можно представить как негативное или позитивное — это вопрос интерпретации. Нужно делать большую скидку на то, пессимисты или оптимисты смотрят на нашу страну», — рассуждает Мария Конягина.

Однако нескольких направлений, в которых мы впереди планеты всей, для России явно недостаточно. А проблемная зона процесса развития, по словам эксперта, лежит в следующем.

«Во-первых, часть разрабатываемых технологий, так или иначе, имеет отношение к обороноспособности страны. А подход к этому вопросу не способствует выведению данных технологий на мировой рынок. Они засекречиваются, причем надолго», — объясняет собеседница ФАН.

В пример Конягина приводит подход, существующий в Америке: лимит их секретности держится всего пять лет. После того, как их военные отработали ту или иную технологию, она коммерциализируется, адаптируется к рынку. У нас же военная засекреченность держится десятилетиями.

«Вторая проблема заключается в том, что за последние десятилетия предпринимательская инициатива и инициатива, в принципе, в нашем народе убивалась. Поэтому люди не особенно хотят заниматься предпринимательством, они не готовы вкладываться в развитие и коммерциализацию своих технологий. У нас это сейчас делает государство, но оно и накладывает определенные требования. В итоге получается замкнутый круг», — резюмирует Конягина.

Из текущей проблемы рождается и последняя, самая главная. Речь о патентном праве, формально присутствующим внутри страны, но слабо развитом на деле.