Ученые Ганы пытаются объяснить массовую гибель морских обитателей нехваткой кислорода

Аккра, 13 апреля. Исследователи Департамента морских и рыбных наук Университета Ганы предполагают, что массовая гибель рыбы в прибрежных водах Гвинейского залива вызвана низкой концентрацией кислорода. Однако эта версия не объясняет гибель дельфинов.

Preliminary findings of our investigation into several dead fishes and dolphins found on some beaches along Ghana’s coast. pic.twitter.com/M7eY8ndTqw