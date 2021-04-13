Ученые Ганы пытаются объяснить массовую гибель морских обитателей нехваткой кислорода

Аккра, 13 апреля. Исследователи Департамента морских и рыбных наук Университета Ганы предполагают, что массовая гибель рыбы в прибрежных водах Гвинейского залива вызвана низкой концентрацией кислорода. Однако эта версия не объясняет гибель дельфинов.

«Результаты анализа качества воды показали, что большинство параметров, необходимых для жизни в океане, находятся в приемлемых пределах, за исключением химической потребности в кислороде, которая была значительно выше, чем ожидалось», — говорится в пресс-релизе департамента.

PRESS RELEASE

Preliminary findings of our investigation into several dead fishes and dolphins found on some beaches along Ghana’s coast. pic.twitter.com/M7eY8ndTqw — MARINE AND FISHERIES SCIENCES, UNIVERSITY OF GHANA (@mafsdept) April 11, 2021

С начала апреля на побережье Ганы обнаружено около 20 тонн мертвой рыбы, а также более 200 дельфинов. Власти республики запретили употреблять в пищу найденных на берегу мертвых обитателей океана, поскольку это может нанести вред здоровью.

Аналогичная ситуация уже наблюдалась на озере Виктория, у берегов Уганды, где в начале года был зафиксирован массовый мор рыбы. Проведенные исследования показали, что причина гибели обитателей озера кроется в нехватке кислорода. Однако ситуация в Гане заметно отличается.

В Уганде недостаток живительного газа стал результатом наводнений, из-за которых на дне оказалось множество гниющих растений. В Гане, по предварительным данным, причиной послужило перемещение наверх бедных кислородом придонных слоев воды. На это указывает резкое снижение температуры поверхности океана, зафиксированное со спутников.

Однако это не объясняет массовую гибель дельфинов, которые дышат легкими и от уровня кислорода в воде не зависят. Местные жители воспользовались возможностью и принялись коптить выброшенных на берег китообразных, однако власти оперативно конфисковали погибших морских млекопитающих.

Nzema East MCE confiscates smoked washed-ashore dolphins after Citi News report https://t.co/FEVfSy6idB via @Ghana Trending News — Bismark Dordoe (@BismarkDordoe) April 9, 2021

Это подтверждает опасения о химическом или биологическом заражении вод Гвинейского залива, результатом которого стала массовая гибель морской фауны.