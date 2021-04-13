Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 апреля 22:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:05
Шоу-бизнес
Я много лет стеснялась: Настя Каменских показала поклонникам, как скакал ее вес
22:02
Общество
«Несколько минут в невесомости»: космонавт раскрыл перспективы космического туризма
22:00
Экономика
Почему американские акции вскоре перестанут быть интересными миру
21:58
Весь мир
Премьер-министр ЦАР поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
21:55
Общество
Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Долиной и Карнавал
21:52
Весь мир
Правительство Чада заявило о вторжении боевиков в день выборов президента республики
21:49
Весь мир
Власти Кении спасли жирафов с уходящего под воду острова
21:44
Весь мир
Ученые Ганы пытаются объяснить массовую гибель морских обитателей нехваткой кислорода
21:40
Весь мир
Более тысячи человек пострадали вследствие проливных дождей на востоке Уганды
21:38
Общество
Юрист рассказал, как поменять водительские права по истечении срока действия
21:38
Общество
Эксперт рассказал о важности массовой вакцинации и риске второй раз заболеть COVID-19
21:36
Политика
Солонников заявил, что после встречи Горбачева с Рейганом СССР «начал разваливаться»
21:35
Весь мир
Жители ЦАР вышли на марш против присутствия миротворцев ООН в стране
21:33
Общество
Топ-10 страшных врачебных ошибок, приведших к смерти
21:31
Весь мир
Глава Минздрава ЦАР призвал сограждан к систематическому тестированию на COVID-19
21:30
Общество
Психотерапевт объяснил, почему важно заботиться о питании не только весной
21:24
Весь мир
«Мы не потерпим диктат»: в правительстве ЦАР раскритиковали работу миссии ООН
21:08
Весь мир
Египет ослабит меры по борьбе с COVID-19 во время Рамадана
21:08
Происшествия
Все калужские детские сады закрылись из-за «минирования»
21:08
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал с пуховиками и химчисткой
Все новости
Более тысячи человек пострадали вследствие проливных дождей на востоке Уганды
twitter.com  /  @Impulseur227
Весь мир

Более тысячи человек пострадали вследствие проливных дождей на востоке Уганды

Правительство Уганды прогнозирует ухудшение ситуации по мере наступления сезона дождей.

Кампала, 13 апреля. Более тысячи человек пострадали от проливных дождей и шторма в районе Сиронко на востоке Уганды, сообщает местное общество Красного Креста.

«Свыше тысячи человек пострадали, у 50 домов сорвало крыши, посевы уничтожены. Два человека с тяжелыми травмами доставлены в медицинский центр Сиронко III. Сотрудники Красного Креста уже работают в районе бедствия», — говорится в заявлении гуманитарной организации.

Ранее министерство водных ресурсов и окружающей среды Уганды предупредило граждан о возможности разрушительных ударов стихии, поскольку приближается первый сезон дождей.

Это может привести к внезапным наводнениям, оползням и, как следствие, разрушению построек и затоплению сельскохозяйственных угодий, что грозит вылиться в массовый голод.

На сегодняшний день более 1,3 млн жителей Уганды испытывают недостаток продовольствия, вызванного нашествием пустынной саранчи. В аналогичной ситуации оказались и другие государства Восточной Африки.

Более тысячи человек пострадали вследствие проливных дождей на востоке Уганды
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Сезон дождей может усугубить нехватку продуктов питания в Уганде. Однако международные гуманитарные организации, которые могли бы помочь стране, уже испытывают недостаток финансирования, вызванный большим количеством нуждающихся в помощи из-за пандемии COVID-19.

африка уганда
Комментировать
Самое популярное
Власти упростили правила использования маткапитала в России
Экономика 11 апреля 2021
Власти упростили правила использования маткапитала в России
Королева Елизавета II отреагировала на смерть принца Филиппа странной неточностью
Политика 12 апреля 2021
Королева Елизавета II отреагировала на смерть принца Филиппа странной неточностью
Афонский монах предсказал будущее России и США
Политика 11 апреля 2021
Афонский монах предсказал будущее России и США
Аверин резко высказался о номере Валерии Ланской в шоу «Точь-в-точь»
Шоу-бизнес 11 апреля 2021
Аверин резко высказался о номере Валерии Ланской в шоу «Точь-в-точь»
На Украине назвали персону, которая станет «приговором» Зеленскому
Украина 11 апреля 2021
На Украине назвали персону, которая станет «приговором» Зеленскому
Все новости / Весь мир / Более тысячи человек пострадали вследствие проливных дождей на востоке Уганды
Рейтинг@Mail.ru