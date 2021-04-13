Более тысячи человек пострадали вследствие проливных дождей на востоке Уганды

Кампала, 13 апреля. Более тысячи человек пострадали от проливных дождей и шторма в районе Сиронко на востоке Уганды, сообщает местное общество Красного Креста.

«Свыше тысячи человек пострадали, у 50 домов сорвало крыши, посевы уничтожены. Два человека с тяжелыми травмами доставлены в медицинский центр Сиронко III. Сотрудники Красного Креста уже работают в районе бедствия», — говорится в заявлении гуманитарной организации.

Ранее министерство водных ресурсов и окружающей среды Уганды предупредило граждан о возможности разрушительных ударов стихии, поскольку приближается первый сезон дождей.

Это может привести к внезапным наводнениям, оползням и, как следствие, разрушению построек и затоплению сельскохозяйственных угодий, что грозит вылиться в массовый голод.

На сегодняшний день более 1,3 млн жителей Уганды испытывают недостаток продовольствия, вызванного нашествием пустынной саранчи. В аналогичной ситуации оказались и другие государства Восточной Африки.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Сезон дождей может усугубить нехватку продуктов питания в Уганде. Однако международные гуманитарные организации, которые могли бы помочь стране, уже испытывают недостаток финансирования, вызванный большим количеством нуждающихся в помощи из-за пандемии COVID-19.