Банги, 13 апреля. Жители центральноафриканской столицы вышли на мирный марш к зданию многоаспектной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Главным требованием протестующих стал немедленный вывод «голубых касок» из страны.

Свыше двух тысяч человек из различных общественных организаций выразили недовольство высказываниями главы МИНУСКА Манкера Ндиай. Ранее представитель миротворцев заявил в эфире RFI о необходимости диалога с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), сколоченной экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе для срыва декабрьских выборов.

Подготовленные российскими инструкторами бойцы национальной армии (FACA), полиция и жандармерия страны не позволили Бозизе реализовать задуманное. Военнослужащие разгромили бандформирования, после чего радикалы перешли к грабежам и убийствам мирного населения республики.

Население ЦАР выступает категорически против переговоров с преступниками.

«МИНУСКА согласна с тем, что вооруженные группы делают против гражданского населения страны. Как представитель ООН в ЦАР Манкер Ндиай не должен требовать диалога с бандитами», — заявила в комментарии для местного издания Ndjoni Sango одна из участниц марша.

Центральноафриканцы также отмечают факты, свидетельствующие о тесном сотрудничестве между миротворцами и бандитами. К примеру, в сети появился видеоролик, в котором мавританские бойцы и боевики вместе ожидают появления вертолета ООН на неназванном аэродроме и ведут при этом деловую беседу. Ранее «голубых касок» обвинили в разграблении природных ресурсов страны.

En plus de leur inutilité en Afrique, voici ce qu'ils savent faire de mieux: voler la richesse du pays. Ici un camion blindé de l'ONU se renverse . À l'intérieur se trouve des sacs de cobalt. pic.twitter.com/awALLmzCX9 — Bangui Newska (@newskarov) March 9, 2021

Граждане республики неоднократно выступали против присутствия сил МИНУСКА. При этом они отмечают значительный вклад России и Руанды в установление мира и безопасности на территории ЦАР.

«Мы требуем вывода миротворцев ООН из нашей страны. Мы поддерживаем усилия центральноафриканских вооруженных сил, которые храбро сражались за нашу страну при поддержке союзников, а именно российских инструкторов и руандийского военного контингента», — рассказал участник шествия в Банги.

Следует отметить, что власти страны придерживаются аналогичного мнения. Так, глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон обратилась к премьер-министру Фирмену Нгребаде с предложением признать руководителя МИНУСКА Манкера Ндиай персоной нон-грата.

Global Look Press / Tai Jianqiu

При этом необходимость в присутствии миротворцев на территории ЦАР вызывает сомнения и в связи с ликвидацией действовавших в стране группировок. Этот факт в рамках заседания Африканского клуба подтвердил Валерий Захаров, который является советником президента республики по вопросам национальной безопасности.