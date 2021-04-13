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Глава Минздрава ЦАР призвал сограждан к систематическому тестированию на COVID-19
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Весь мир

Глава Минздрава ЦАР призвал сограждан к систематическому тестированию на COVID-19

Министр здравоохранения ЦАР напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности в период пандемии коронавируса.

Банги, 13 апреля. Министр здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе призвал сограждан систематически проходить тестирование на COVID-19.

Глава Минздрава обратился к населению в рамках пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире местной радиостанции Guira FM. Также в мероприятии принял участие министр связи и средств массовой информации Максим Анж Казаги, который уже дважды переболел коронавирусом.

Пьер Сомсе объяснил центральноафриканцам, что в случае стойких симптомов гриппа необходимо незамедлительно пройти тест на COVID-19, пока болезнь не перешла в тяжелую форму. Также он призвал соотечественников соблюдать санитарные меры: чаще мыть руки, носить маски и придерживаться норм социального дистанцирования.

Привлеченные к участию в передаче практикующие врачи также настоятельно рекомендовали не пытаться справиться с заболеванием народными средствами, поскольку это может затруднить дальнейшее лечение.

Ранее, в инаугурационной речи, лидер республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что развитие системы здравоохранения станет одним из приоритетных направлений его работы во время второго президентского срока.

африка цар
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