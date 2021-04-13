Солонников заявил, что после встречи Горбачева с Рейганом СССР «начал разваливаться»

Позиции, с которых СССР середины 80-х мог обращаться к Соединенным Штатам, были куда более внушительны, нежели те, на которых находится современная Россия. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что российско-американский саммит, о котором в ходе телефонного разговора договорились Владимир Путин и Джо Байден, поможет Москве и Вашингтону строить отношения по-новому. Он подчеркнул, что такой опыт у США и РФ уже есть, вспомнив свои встречи с американским президентом Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике.

Согласно официальной информации, встреча двух лидеров пройдет на нейтральной территории и будет посвящена таким вопросам, как обеспечение стратегической безопасности и контроль за вооружениями, ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа и глобальное потепление климата.

«Они могут запустить работу нескольких совместных рабочих групп и консультационных центров, — заметил Солонников. — Если рассматривать какие-то договоренности в отношении неких определенных стран, то можно отметить, что заинтересованности у Москвы и Вашингтона совершенно разные. Соединенные Штаты собираются выйти из Афганистана, переложив при этом ответственность на дальнейшее содержание гражданской власти в этой стране на плечи других государств — в том числе, и России. Зачем нам это надо, не вполне ясно. Но поговорить об этом вполне можно».

Что же касается иранской ядерной программы, то здесь, по мнению политолога, Вашингтон рассчитывать использовать влияние Москвы на Тегеран, чтобы тот согласился на условия Соединенных Штатов.

«Ну и опять же — зачем это самой России? — задается вопросом эксперт. — Но в любом случае разговор на нейтральной территории — это лучше, чем война в Донбассе. Поэтому, пока на повестке дня будет подготовка встречи Путина и Байдена, вряд ли США одобрят войну, которую может развязать Зеленский или кто-то у него за спиной. Пока российский и американский лидер не встретятся, отмашки из-за океана Киев не получит».

wikipedia.org / White House Photographic Collection / Public Domain

Собеседник ФАН согласился с мнением, что уровень отношений Москвы и Вашингтона середины 80-х — то есть того самого времени, когда состоялись упомянутые Горбачевым его встречи с Рейганом — весьма схож с тем, что мы наблюдаем сейчас.

«В обоих случаях отношения двух стран были весьма непростыми, — заметил Солонников. — Но разница в том, что 35 лет назад Москва представляла столь же мощную сверхдержаву, что и Вашингтон. Половина мира была ориентирована на СССР точно так же, как другая половина — на США. Треть мирового авиационного парка держал Советский Союз! И производимые у нас трактора поставлялись в несколько десятков стран мира — в том числе, и в Европу. Я уже не говорю про ядерное вооружение и придуманные нашими конструкторами атомные ледоколы. Так что с каких-то определенных позиций Москва могла договариваться с Вашингтоном».

Однако, продолжил политолог, «случилось то, что случилось» — и после встреч Горбачева с Рейганом СССР «начал разваливаться».