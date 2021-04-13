Все калужские детские сады закрылись из-за «минирования»

Калуга, 13 апреля. Массовая эвакуация коснулась всех детсадов Калуги. Мэр города сообщил, что из 95 зданий были выведены более 11 тысяч детей.

Информация об угрозе «терактов» поступила по электронной почте от анонима после полудня. Воспитанников и работников заведений дошкольного образования начали эвакуировать, о случившемся сразу оповестили родителей.

Глава Калуги Дмитрий Денисов отчитался о происшествии и заявил, что к трем часам из всех зданий эвакуировались 1920 сотрудников вместе с 11 557 детьми. Большинство ребят забрали родители, еще 3 тысячи малышей остались с воспитателями.

С завтрашнего дня все сады возобновят работу в прежнем режиме. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Сегодня также поступили сообщения о «минировании» в 11 российских аэропортах, сообщал ФАН. Неизвестные написали на электронную почту.