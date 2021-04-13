Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал с пуховиками и химчисткой

Москва, 13 апреля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла новости о своем обращении в химчистку, которой она якобы не заплатила за предоставленные услуги.

К журналистам обратилась представительница элитной химчистки с жалобой на помощницу Собчак Елену. Якобы она отдала им два дорогих пуховика в очень испорченном состоянии. Елена предложила владелице химчистки Полине Кошелевой сделку: привести верхнюю одежду в подобающий вид за рекламу фирмы у Собчак в Instagram-профиле. Бизнесвумен согласилась, однако, по ее словам, после оказания услуги Елена пропала, а о работе химчистки на странице телеведущей не появилось никакой информации. Теперь Кошелева требует от Собчак 120 тысяч рублей, иначе она обратится в суд.

Журналистка эти обвинения опровергла и заявила, что с рекламодателями работает только по договору, в котором прописаны все условия сотрудничества. Об этом сообщает «Собеседник».

«Это мошенники, никаких документов быть не может. Все договоры на рекламу мы заключаем официально, и все документы у нас с рекламодателями есть», — объяснила Собчак.

Недавно замешанная в другом скандале (из-за интервью со скопинским маньяком) телеведущая отреагировала на критику россиян в свой адрес. По ее словам, если люди не понимают, в чем заключается профессия журналиста, то это не ее проблемы.