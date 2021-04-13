Получение водительского удостоверения — событие важное и радостное, но каждому счастливому обладателю заветной «корочки» необходимо помнить, что документ выдан не навсегда, и его придется менять на новый один раз в десять лет. Срок довольно внушительный, и далеко не каждый даже самый опытный водитель знает, как поменять права по истечении срока действия, да и к тому же технический прогресс не стоит на месте, и сейчас произвести замену куда проще, чем несколько лет назад.

Где можно поменять права? В какие сроки это нужно сделать? Потребуется ли заново сдавать экзамен в ГИБДД для замены удостоверения? На эти и другие вопросы журналисту ФАН ответила наш постоянный эксперт, юрист Екатерина Антонова.

фото из личного архива Екатерины Антоновой /

Когда нужно менять водительские права? Причины замены документа

Екатерина Антонова рассказывает, что процесс получения и замены водительского удостоверения регламентируется постановлением Правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами». Согласно этому документу, водитель обязан поменять «права» в том случае если:

• Истек срок действия водительских прав.

«По действующему законодательству удостоверение считается действительным в течение десяти лет и ни днем больше, — комментирует эксперт. — После наступления даты, указанной в правах, они считаются недействительными».

То есть на вопрос «В течение какого времени надо поменять права» юрист дает однозначный ответ: сразу или даже заранее. Есть и хорошая новость — повторно сдавать экзамены в ГИБДД не потребуется.

• У водителя поменялись персональные данные (например, после замужества и смены фамилии).

• Права по какой-либо причине были повреждены и стали непригодны для последующего использования. В частности, если на них не видны или плохо видны данные и фото владельца, серия, номер, дата выдачи.

• Водительское удостоверение утеряно или похищено, о чем имеется соответствующее заявление.

• У обладателя произошли значимые изменения в состоянии здоровья, которые не были диагностированы при прохождении предыдущих медицинских осмотров, но которые могут ограничивать человека в управлении автомобилем. Пример — резкое падение остроты зрения.

• Владелец сам изъявил желание поменять права раньше срока.

«Сделать это можно, законодательство такую возможность допускает при волеизъявлении заявителя, — комментирует Екатерина Антонова. — Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что новое удостоверение будет действительно до той же даты, что и предыдущие».

Данное положение предусмотрено постановлением Правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами», а именно пунктом 29, согласно которому указанный в документе срок действия не подлежит корректировке. Чтобы избежать этого недоразумения, придется пройти процедуру медосвидетельствования. При предоставлении медицинской справки соответствующего образца новое удостоверение будет выдано сроком на десять лет.

Федеральное агентство новостей /

Что будет, если управлять автомобилем с просроченными правами?

Итак, мы выяснили, что водительское удостоверение подлежит замене один раз в десять лет. Как поясняет наш эксперт, езда с просроченным документом в данном случае приравнивается к его полному отсутствию, а согласно статье 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за езду без прав на лицо, управляющее транспортным средством, накладывается административный штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Еще серьезнее наказание будет в том случае, если вы пустите за руль человека с просроченным водительским удостоверением. Такая «щедрость» обойдется владельцу авто в два раза дороже — в 30 тысяч рублей.

Важное уточнение! Если вы просто по рассеянности оставили действующие права дома, закон в вашем отношении будет не столь суров. Забывчивый нарушитель отделается лишь 500 рублями штрафа.

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Какие потребуются документы

Екатерина Антонова рассказывает, что общий список документов, которые необходимо будет предоставить для замены водительского удостоверения по истечении срока действия, выглядит следующим образом:

— заявление в установленной форме с указанием причины замены;

— паспорт/документ его заменяющий;

— медицинская справка установленного образца;

— водительские права, которые подлежат замене;

— подтверждение об уплате госпошлины;

— документ о наличии льготы на уплату госпошлины, если таковая имеется.

Где можно поменять права?

Многие опытные водители как страшный сон вспоминают процедуру оформления или замены водительского удостоверения в отделениях ГИБДД, непременно сопряженную с многочасовым ожиданием своей очереди и беготней из одного окошка в другое. К счастью, в данной сфере наметился существенный прогресс, и поменять «права» стало намного проще и быстрее. Заявителям предоставляется возможность подать документы несколькими способами:

• Через портал «Госуслуги». Первым делом необходимо пройти несложную процедуру регистрации, если у вас еще до сих пор нет личного кабинета на сайте. Далее найти соответствующий вашим потребностям раздел и, следуя подробным инструкциям, заполнить в электронной форме заявление, заплатить госпошлину (кстати, со скидкой в 30%) и определиться с тем, где и когда вы хотите отдать свои документы. Далее приходите в ГИБДД или офис МФЦ к выбранному времени. Как правило, для пользователей «Госуслуг» выделяют отдельное окно, и все посетители проходят в свое время без очередей или с минимальными задержками.

• В многофункциональном центре. Достаточно удобный и простой способ, однако желательно заранее уточнить, предоставляется ли услуга по замене прав по истечении срока действия в ближайшем к вам МФЦ. Выяснив, какой офис вам нужен, приходите, берете соответствующий талон и ждете своей очереди. Удобно, что оплатить госпошлину и сделать фотографию на новый документ можно здесь же. Из минусов — новое удостоверение придется ждать некоторое время — как правило от одной до полутора недель. Этот срок требуется на передачу документов между ведомствами. Впрочем, при желании можно найти центр, в котором есть сотрудник ГИБДД. В таком МФЦ все сделают буквально за несколько часов, но не факт, что это будет около дома.

• В отделе ГИБДД. Пожалуй, самый привычный, но довольно трудозатратный метод. Работы у инспекторов хоть отбавляй, отсюда и очереди. Зато есть шанс все переоформить за один визит.

Важно! Все то время, пока готовится новое водительское удостоверение, старое считается недействительным! Соответственно, на данный период придется временно переквалифицироваться в пешехода.

pixabay.com / Victoria_Borodinova

Как поменять права по истечении срока действия? Порядок замены

Итак, представляем пошаговую инструкцию по замене просроченных водительских прав:

Шаг 1. Собираем необходимый пакет документов и проходим медкомиссию.

Шаг 2. Подаем документы лично в офисе МФЦ, в отделении ГИБДД или в электронном формате через «Госуслуги».

Шаг 3. Оплачиваем госпошлину. С этого момента документы принимаются в работу.

Шаг 4. Получаем новое водительское удостоверение взамен старого. Сроки изготовления зависят от того, где заявитель подавал документы.