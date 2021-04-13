Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 апреля 22:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:05
Шоу-бизнес
Я много лет стеснялась: Настя Каменских показала поклонникам, как скакал ее вес
22:02
Общество
«Несколько минут в невесомости»: космонавт раскрыл перспективы космического туризма
22:00
Экономика
Почему американские акции вскоре перестанут быть интересными миру
21:58
Весь мир
Премьер-министр ЦАР поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
21:55
Общество
Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Долиной и Карнавал
21:52
Весь мир
Правительство Чада заявило о вторжении боевиков в день выборов президента республики
21:49
Весь мир
Власти Кении спасли жирафов с уходящего под воду острова
21:44
Весь мир
Ученые Ганы пытаются объяснить массовую гибель морских обитателей нехваткой кислорода
21:40
Весь мир
Более тысячи человек пострадали вследствие проливных дождей на востоке Уганды
21:38
Общество
Юрист рассказал, как поменять водительские права по истечении срока действия
21:38
Общество
Эксперт рассказал о важности массовой вакцинации и риске второй раз заболеть COVID-19
21:36
Политика
Солонников заявил, что после встречи Горбачева с Рейганом СССР «начал разваливаться»
21:35
Весь мир
Жители ЦАР вышли на марш против присутствия миротворцев ООН в стране
21:33
Общество
Топ-10 страшных врачебных ошибок, приведших к смерти
21:31
Весь мир
Глава Минздрава ЦАР призвал сограждан к систематическому тестированию на COVID-19
21:30
Общество
Психотерапевт объяснил, почему важно заботиться о питании не только весной
21:24
Весь мир
«Мы не потерпим диктат»: в правительстве ЦАР раскритиковали работу миссии ООН
21:08
Весь мир
Египет ослабит меры по борьбе с COVID-19 во время Рамадана
21:08
Происшествия
Все калужские детские сады закрылись из-за «минирования»
21:08
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал с пуховиками и химчисткой
Все новости
Юрист рассказал, как поменять водительские права по истечении срока действия
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Юрист рассказал, как поменять водительские права по истечении срока действия

Где можно поменять права? В какие сроки это нужно сделать? Потребуется ли заново сдавать экзамен в ГИБДД?

Получение водительского удостоверения — событие важное и радостное, но каждому счастливому обладателю заветной «корочки» необходимо помнить, что документ выдан не навсегда, и его придется менять на новый один раз в десять лет. Срок довольно внушительный, и далеко не каждый даже самый опытный водитель знает, как поменять права по истечении срока действия, да и к тому же технический прогресс не стоит на месте, и сейчас произвести замену куда проще, чем несколько лет назад.

Где можно поменять права? В какие сроки это нужно сделать? Потребуется ли заново сдавать экзамен в ГИБДД для замены удостоверения? На эти и другие вопросы журналисту ФАН ответила наш постоянный эксперт, юрист Екатерина Антонова.

Юрист рассказал, как поменять водительские права по истечении срока действия
фото из личного архива Екатерины Антоновой  / 

Когда нужно менять водительские права? Причины замены документа

Екатерина Антонова рассказывает, что процесс получения и замены водительского удостоверения регламентируется постановлением Правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами». Согласно этому документу, водитель обязан поменять «права» в том случае если:

•    Истек срок действия водительских прав.

«По действующему законодательству удостоверение считается действительным в течение десяти лет и ни днем больше, — комментирует эксперт. — После наступления даты, указанной в правах, они считаются недействительными».

То есть на вопрос «В течение какого времени надо поменять права» юрист дает однозначный ответ: сразу или даже заранее. Есть и хорошая новость — повторно сдавать экзамены в ГИБДД не потребуется.

•    У водителя поменялись персональные данные (например, после замужества и смены фамилии).

•    Права по какой-либо причине были повреждены и стали непригодны для последующего использования. В частности, если на них не видны или плохо видны данные и фото владельца, серия, номер, дата выдачи.

•    Водительское удостоверение утеряно или похищено, о чем имеется соответствующее заявление.

•    У обладателя произошли значимые изменения в состоянии здоровья, которые не были диагностированы при прохождении предыдущих медицинских осмотров, но которые могут ограничивать человека в управлении автомобилем. Пример — резкое падение остроты зрения.

•    Владелец сам изъявил желание поменять права раньше срока.

«Сделать это можно, законодательство такую возможность допускает при волеизъявлении заявителя, — комментирует Екатерина Антонова. — Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что новое удостоверение будет действительно до той же даты, что и предыдущие».

Данное положение предусмотрено постановлением Правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами», а именно пунктом 29, согласно которому указанный в документе срок действия не подлежит корректировке. Чтобы избежать этого недоразумения, придется пройти процедуру медосвидетельствования. При предоставлении медицинской справки соответствующего образца новое удостоверение будет выдано сроком на десять лет.

За управление авто с просроченным удостоверением положен штраф от 5 до 15 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей  / 

Что будет, если управлять автомобилем с просроченными правами?

Итак, мы выяснили, что водительское удостоверение подлежит замене один раз в десять лет. Как поясняет наш эксперт, езда с просроченным документом в данном случае приравнивается к его полному отсутствию, а согласно статье 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за езду без прав на лицо, управляющее транспортным средством, накладывается административный штраф от пяти до 15 тысяч рублей. 

Еще серьезнее наказание будет в том случае, если вы пустите за руль человека с просроченным водительским удостоверением. Такая «щедрость» обойдется владельцу авто в два раза дороже — в 30 тысяч рублей.

Важное уточнение! Если вы просто по рассеянности оставили действующие права дома, закон в вашем отношении будет не столь суров. Забывчивый нарушитель отделается лишь 500 рублями штрафа. 

Ездить с просроченными «правами» нельзя ни дня!
pixabay.com  / Pexels

Какие потребуются документы

Екатерина Антонова рассказывает, что общий список документов, которые необходимо будет предоставить для замены водительского удостоверения по истечении срока действия, выглядит следующим образом:

— заявление в установленной форме с указанием причины замены;
— паспорт/документ его заменяющий;
— медицинская справка установленного образца;
— водительские права, которые подлежат замене;
— подтверждение об уплате госпошлины;
— документ о наличии льготы на уплату госпошлины, если таковая имеется.

Где можно поменять права?

Многие опытные водители как страшный сон вспоминают процедуру оформления или замены водительского удостоверения в отделениях ГИБДД, непременно сопряженную с многочасовым ожиданием своей очереди и беготней из одного окошка в другое. К счастью, в данной сфере наметился существенный прогресс, и поменять «права» стало намного проще и быстрее. Заявителям предоставляется возможность подать документы несколькими способами:

•    Через портал «Госуслуги». Первым делом необходимо пройти несложную процедуру регистрации, если у вас еще до сих пор нет личного кабинета на сайте. Далее найти соответствующий вашим потребностям раздел и, следуя подробным инструкциям, заполнить в электронной форме заявление, заплатить госпошлину (кстати, со скидкой в 30%) и определиться с тем, где и когда вы хотите отдать свои документы. Далее приходите в ГИБДД или офис МФЦ к выбранному времени. Как правило, для пользователей «Госуслуг» выделяют отдельное окно, и все посетители проходят в свое время без очередей или с минимальными задержками.

•    В многофункциональном центре. Достаточно удобный и простой способ, однако желательно заранее уточнить, предоставляется ли услуга по замене прав по истечении срока действия в ближайшем к вам МФЦ. Выяснив, какой офис вам нужен, приходите, берете соответствующий талон и ждете своей очереди. Удобно, что оплатить госпошлину и сделать фотографию на новый документ можно здесь же. Из минусов — новое удостоверение придется ждать некоторое время — как правило от одной до полутора недель. Этот срок требуется на передачу документов между ведомствами. Впрочем, при желании можно найти центр, в котором есть сотрудник ГИБДД. В таком МФЦ все сделают буквально за несколько часов, но не факт, что это будет около дома.

•    В отделе ГИБДД. Пожалуй, самый привычный, но довольно трудозатратный метод. Работы у инспекторов хоть отбавляй, отсюда и очереди. Зато есть шанс все переоформить за один визит.

Важно! Все то время, пока готовится новое водительское удостоверение, старое считается недействительным! Соответственно, на данный период придется временно переквалифицироваться в пешехода. 

На время, пока идет процесс замены прав, водителю придется стать пешеходом
pixabay.com  / Victoria_Borodinova

Как поменять права по истечении срока действия? Порядок замены

Итак, представляем пошаговую инструкцию по замене просроченных водительских прав:

Шаг 1. Собираем необходимый пакет документов и проходим медкомиссию.
Шаг 2. Подаем документы лично в офисе МФЦ, в отделении ГИБДД или в электронном формате через «Госуслуги».
Шаг 3. Оплачиваем госпошлину. С этого момента документы принимаются в работу.
Шаг 4. Получаем новое водительское удостоверение взамен старого. Сроки изготовления зависят от того, где заявитель подавал документы.

Подать документы на замену прав можно в МФЦ
 / Невские Новости

пдд гибдд водительские права
Комментировать
Самое популярное
Власти упростили правила использования маткапитала в России
Экономика 11 апреля 2021
Власти упростили правила использования маткапитала в России
Королева Елизавета II отреагировала на смерть принца Филиппа странной неточностью
Политика 12 апреля 2021
Королева Елизавета II отреагировала на смерть принца Филиппа странной неточностью
Афонский монах предсказал будущее России и США
Политика 11 апреля 2021
Афонский монах предсказал будущее России и США
Аверин резко высказался о номере Валерии Ланской в шоу «Точь-в-точь»
Шоу-бизнес 11 апреля 2021
Аверин резко высказался о номере Валерии Ланской в шоу «Точь-в-точь»
На Украине назвали персону, которая станет «приговором» Зеленскому
Украина 11 апреля 2021
На Украине назвали персону, которая станет «приговором» Зеленскому
Все новости / Общество / Юрист рассказал, как поменять водительские права по истечении срока действия
Рейтинг@Mail.ru